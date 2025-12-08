Hombre es Asesinado al Interior de su Vivienda en Las Choapas, al Sur de Veracruz

En Las Choapas al sur de Veracruz, fue asesinado un hombre en el interior de su domicilio la mañana de este lunes 8 de diciembre. El ataque ocurrió ocurrió en la colonia Barrio de Las Flores, sobre la calle Prolongación Ignacio de la Llave.

Fueron los vecinos, quienes reportaron los disparos que se escucharon en el interior de la vivienda. El domicilio quedó intervenido por autoridades de seguridad y elementos de la Guardia Nacional.

Asesinan a hombres en Texistepec, al sur de Veracruz

En el municipio de Texistepec, en la zona sur de Veracruz, dos hombres fueron asesinados en distintos puntos de la zona rural, durante la tarde del sábado. Los homicidios ocurrieron con pocos minutos de diferencia.

Uno de los ataques se registró en la localidad de José María Morelos, ahí se localizó a un hombre identificado como Genaro N, quien ya no presentaba signos vitales.

El segundo hecho violento fue reportado en la localidad Ojo de Agua, donde un grupo de sujetos que viajaban a bordo de 3 motocicletas interceptaron y dispararon de forma directa a un hombre de 60 años de edad, para después darse a la fuga.

Hallan cabeza en Coatzacoalcos

Los hechos de violencia se extendieron al sur, ya que durante el fin de semana, también fue localizada la cabeza de una persona del sexo masculino, en la maleza de la entrada a la colonia Ejidal, en el municipio de Coatzacoalcos.

El hecho generó una intensa movilización de diversas corporaciones y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes acudieron a levantar los restos humanos. Hasta el momento, se desconoce de quién sería la persona asesinada, por lo que se mantienen las investigaciones.

