Renuncia Fiscal General del Estado de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns; Esto se Sabe

Este lunes 8 de diciembre, se dio a conocer la renuncia de Verónica Hernández Giadáns, al cargo de Fiscal General del Estado de Veracruz, luego de ser asignada a dicho puesto por el Congreso desde el año 2020.

El Congreso del Estado, recibió este lunes la renuncia de la titular de la Fiscalía General del Estado. A la par, los diputados locales también recibieron una solicitud de licencia de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez Arroyo, quien pide autorización para separarse del cargo por un año a partir de este lunes.

Según la Ley que cobró vigencia el pasado viernes 3 de diciembre, la gobernadora Rocío Nahle mandará una propuesta al Congreso de Veracruz para que los diputados locales puedan validar el nombramiento con el voto de la mayoría calificada.

Con base en las nuevas disposiciones legales, el nombramiento de la titular o del titular de la FGE será realizado a propuesta de la Gobernadora o Gobernador en turno. La propuesta se pondrá a consideración del Congreso del Estado, el cual deberá resolver dentro del improrrogable término de 5 días hábiles y se aprobará por las 2 terceras partes de los diputados presentes.

En caso de que no se pronuncie respecto de la propuesta en el plazo señalado para tal efecto, se entenderá por aprobada.

¿Qué sucede si no es aprobada la propuesta del nuevo Titular de la Fiscalía de Veracruz?

En caso de que la propuesta no sea aprobada, se solicitará a la persona titular del Poder Ejecutivo que remita una segunda propuesta, misma que será sometida nuevamente a votación en los términos del párrafo anterior para su aprobación dentro de los 2 días hábiles siguientes.

De no pronunciarse el Congreso dentro de este plazo, o si esta segunda propuesta no fuera aprobada, la persona titular del Poder Ejecutivo tendrá la facultad de designar a la persona titular de la FGE de entre las 2 personas que integraron las propuestas previamente sometidas a la consideración del Congreso.

