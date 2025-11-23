Hombre Intenta Forzar Cajero Automático para Sustraer Dinero en Veracruz; Esto Sabemos

Un cajero automático fue vandalizado en el centro histórico de Córdoba. La sucursal bancaria está ubicada en la avenida 3 entre calles 3 y 5 frente a la catedral de la inmaculada Concepción en la región centro del estado de Veracruz, generando una fuerte movilización de efectivos policíacos.

De acuerdo al reporte policial, un sujeto en presunta situación de b se acercó, empezó a forzar la máquina bancaria y como no logró sacar dinero de su interior, arrojó un objeto con el que rompió el cristal, y después huyó del lugar con rumbo desconocido.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado sábado 22 de noviembre cuando aún circulaban personas por las calles. Se desplegó operativo por parte de elementos de la policía municipal, pero no detuvieron ninguna persona.

Se colocaron cintas para evitar el paso, ya orientaron al personal del banco a interponer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Regional de Justicia para que se investiguen los hechos y se intente dar con el paradero del autor material de este hecho ocurrido en la zona centro de Córdoba, Veracruz.

Información en Desarrollo…

