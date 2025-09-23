Hombre Muere al Volante; Ocurrió en el Bulevar Miguel Alemán de Boca del Río, Veracruz

Durante las primeras horas de este martes 23 de septiembre, se reportó el deceso de un hombre de entre 45 y 50 años de edad, según los primeros reportes indicaron que perdió la vida al interior de su vehículo tipo sedán de color blanco mientras circulaba por calles de Boca del Río.

Los reportes indican que el hombre circulaba a bordo de su unidad de forma normal con dirección norte a sur, cuando habría presentado algún problema de salud, y habría buscado detener la marcha y estacionar el vehículo falleciendo tras el volante.

Video Hombre Muere Mientras Conducía su Auto por el Bulevar Miguel Alemán de Boca del Río Veracruz | N+

Al lugar arribaron elementos de la policía y tránsito municipal para tomar conocimiento de los hechos y abanderar la zona, ya que el carril sur norte del bulevar Miguel Alemán presenta reducción de carriles, lo cual afecta de manera leve el tránsito de quienes van de la zona de la Riviera hacía la ciudad de Veracruz.

Presuntamente la muerte del hombre habría sido originada por una situación patológica según datos proporcionados de familiares quienes arribaron al lugar del fallecimiento, señalaron que en días pasados ya había referido sentirse mal.

Este suceso generó movilización de diversas autoridades entre ellas ministeriales y judiciales quienes se encargaron de realizar las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas que derivaron en la muerte del hombre, y de ordenar el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO)

Información en desarrollo…

