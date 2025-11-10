Identifican Restos Humanos Encontrados en Fosas Clandestinas de Colinas de Santa Fe en Veracruz

En lo que va de este 2025, han sido identificados los restos de por lo menos 12 personas que se encontraban en calidad de desaparecidas y que estaban en búsqueda a través del colectivo “Solecito”.

Se dio a conocer que, en algunos de los casos, se trata de personas cuyos restos fueron localizados desde hace aproximadamente ocho años en las fosas clandestinas ubicadas en el fraccionamiento Colinas de Santa Fe, pero por el proceso de análisis del ADN, apenas este año se logró identificar y entregar a sus familiares.

De acuerdo con la información brindada por la vocera del colectivo, Rosalía Castro Toss, indicó que tan solo de estas fosas clandestinas fueron más de 300 restos localizados y esperan que la identificación avance de una forma más rápida para que puedan ser entregados a sus familiares.

Rosalía también informó que la mayoría de los lugares donde se encontraron los restos eran fosas múltiples.

Al fin nos están dando resultado de Colinas, es lo que estamos viendo, que tienen que ir saliendo los 300, pero en este año se han identificado del colectivo 12, del colectivo nada más, aparte de otros.

Los familiares piden que las investigaciones fluyan de manera más rápida para que se logre la identificación de los restos, ya que desde que se registró el hallazgo de la fosa clandestina en dicho fraccionamiento han pasado por lo menos ocho años y solo han sido identificadas alrededor de 12 personas.

Identifican y entregan restos de Hedilberto a sus familiares tras 11 años de estar desaparecido

Después de 11 años de su desaparición, los restos de Hedilberto Martínez Mora fueron entregados a sus familiares. Según lo narrado por sus familiares, Hedilberto salió de su casa ubicada en Medellín de Bravo para ir a trabajar y su última ubicación se registró en la localidad de El Tejar.

Desde su desaparición el 24 de abril del 2014, su familia, a través del colectivo Solecito, lo buscó y sus restos fueron localizados en las fosas clandestinas del fraccionamiento de Colinas de Santa Fe, pero fue hasta este año que fueron identificados.

