Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, es Designada Como la Nueva Fiscal General de Veracruz

Durante el transcurso de este lunes 8 de diciembre, se llevó a cabo la sesión en el Congreso del estado para elegir al nuevo representante de la Fiscalía General del Estado (FGE), esto tras anunciarse la renuncia de la anterior titular Verónica Hernández Giadáns después de cinco años en el cargo.

La sesión se cerró con 40 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones, quedando aprobado así el nombramiento de Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre como la nueva titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz por un periodo de cuatro años, según lo marca la última reforma a la Constitución que entró en vigor el pasado viernes 5 de diciembre.

Por un momento se decretó un receso mientras la comitiva iba por la abogada para que entrara al pleno y tomara protesta. Minutos después, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre rindió protesta en el Congreso Local, ocupando el cargo hasta el año 2029.

