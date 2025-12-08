Canal de Aguas Negras se Traga Auto tras Inundaciones en Colonia de Veracruz

Durante el transcurso de este lunes 8 de diciembre, se registró un incidente en la colonia Manantial, localizada en el municipio de Boca del Río, Veracruz, en el que se vio involucrado un vehículo.

De acuerdo con los primeros reportes, un vehículo habría caído a un canal de aguas negras localizado entre las calles Úrsulo Galván y Cándido Aguilar en dicha colonia del municipio boqueño.

Video: Auto Termina Bajo el Agua tras Caer a Canal por Inundaciones en Boca del Río

Según lo informado, el incidente presuntamente se registró debido a que dicha vialidad se encontraba inundada debido a las precipitaciones que se suscitaron durante las últimas horas, por lo que el conductor no se percató del canal que se encontraba en ese sitio.

Noticia relacionada: Accidente en Peregrinación: Así Fue el Choque de Auto contra Camioneta de Sonideros en Xalapa

Vecinos indican que las inundaciones en la colonia Manantial son frecuentes

Cecilia Roca, vecina del lugar, mencionó que esta situación es recurrente, ya que regularmente esa vialidad se inunda, y que dicha afectación ya ha sido reportada a las autoridades correspondientes.

Regularmente, esta calle se inunda; hemos reportado al ayuntamiento que siempre pasa. El día de hoy pasó el vehículo y, como no conoció, no se percató y ya cuando quiso dar la vuelta, pasó.

Vecinos mencionan que, aunque es una calle cerrada, los vehículos pueden circular, pero si no conocen las condiciones en las que se encuentra dicha vialidad, este es el riesgo que corren los conductores al circular en esta zona cuando se inunda.

Es calle cerrada, pero circulan las personas de la misma calle que ya conocen el peligro y suelen no arriesgarse.

A pesar de lo aparatoso del incidente, se dio a conocer que el automovilista logró salir a tiempo del vehículo, por lo que no hubo reporte de personas lesionadas, dejando daños materiales de consideración, así como el susto del conductor y los vecinos del lugar.

Historias recomendadas:

LAVR