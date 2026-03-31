Lluvia en Xalapa Hoy: Reportan Afectaciones por Acumulación de Agua en las Calles

Durante las últimas horas se han registrado precipitaciones en la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz. Encharcamientos han comenzado a originarse en distintas vialidades de la ciudad, como es el caso de la colonia Rafael Lucio.

En la calle Leopoldo Kiel, de la colonia anteriormente citada, se registró el acumulamiento de agua, la cual ha subido considerablemente y ha ocasionado que un vehículo haya quedado varado en medio del encharcamiento. Personas lograron sacar el auto a empujones.

Otros autos maniobran para poder atravesar dicha vialidad o incluso hay quienes desisten de circular en la zona, ya que el acumulamiento de agua es considerable. Cabe destacar que hasta este momento no se ha reportado mayores afectaciones en esa colonia.

Asimismo, se recomienda evitar la zona anegada y conducir con mucha calma, pero sobre todo, con mucha paciencia para evitar percances automovilísticos, ya que en algunas calles y colonias de la ciudad de Xalapa se pueden encontrar anegamientos.

Estas precipitaciones se registraron durante la tarde de este martes 31 de marzo en la colonia Rafael Lucio, calle Leopoldo Kiel de la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz.

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