Se Registra Nevada Hoy en Plena Primavera en Cofre de Perote, Veracruz

Durante la tarde de este martes 31 de marzo, en plena época de primavera, se registró un evento meteorológico mixto en la parte más alta del Cofre de Perote, localizado en la zona montañosa del centro del estado de Veracruz.

Fue alrededor de las tres de la tarde cuando cayó una nevada y más tarde granizo, y se estima que esta nevada primaveral fue más abundante que las dos últimas caídas de nieve en esta zona montañosa de Veracruz.

Video: Se Registra Granizada en el Cofre de Perote tras Paso del Frente Frío 42 en Veracruz

La nieve que cae en plena primavera sobre el Cofre de Perote es otra evidencia del cambio climático; la nevada y el granizo pintaron de blanco esta zona montañosa de Veracruz.

Este evento invernal sorprendió a los productores de papa de la zona, pues en esta temporada es cuando están en pleno proceso de cosecha de este producto.

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Frente frío número 42 ocasiona nevada y tormentas eléctricas en el Cofre de Perote, Veracruz

Con el paso del frente frío número 42, durante el transcurso del pasado lunes 31 de marzo, se registró la caída de granizo en el Cofre de Perote, localizado en la zona montañosa central del estado de Veracruz.

Asimismo, se dio a conocer que también se registraron tormentas eléctricas en las partes elevadas, así como la presencia de granizo en el Cofre de Perote, aproximadamente a unos 4 mil 200 metros sobre el nivel del mar.

También se reportó que en el municipio de Jalacingo, en la localidad de Las Delicias, en la zona centro del estado de Veracruz, México, en la región capital y colindante con Puebla, también se registró una intensa granizada que cubrió de blanco los paisajes de la zona montañosa.

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