Vuelca Camión Cargado de Refrescos en la Autopista México-Veracruz, a la Altura de Rancho Trejo

Durante la tarde de este martes 31 de marzo, se registró la movilización de autoridades y cuerpos de emergencias debido a que fue reportado un percance carretero sobre la autopista México-Veracruz en el que se habría visto involucrado un camión repartidor de refrescos.

De acuerdo con la información recabada, los hechos anteriormente descritos se registraron a la altura del entronque de la comunidad de Rancho Trejo, la cual es perteneciente al municipio de Amatlán de los Reyes, localizado en la región montañosa de la zona centro del estado de Veracruz.

Video: Taxista Muere Mientras Conducía su Unidad en Rio Blanco, Veracruz

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió cuando el conductor, quien fue identificado como José de Jesús "N", de 29 años y con domicilio en el municipio de Medellín, se trasladaba sobre la autopista México-Veracruz, procedente del municipio de Orizaba.

Presuntamente, cuando José de Jesús "N" intentó incorporarse hacia la carretera federal Córdoba-Veracruz y en una curva habría perdido el control, lo que ocasionó que la unidad terminara volcada.

Noticia relacionada: Tráiler se Queda sin Frenos, Derriba Caseta en La Antigua y Es Detenido a Disparos en Veracruz

Cuerpos de emergencias trasladaron al conductor a un hospital para brindarle atención médica

Derivado de este accidente carretero, al sitio arribaron cuerpos de auxilio, quienes brindaron la atención necesaria al conductor del vehículo, quien, según lo informado, terminó con algunos golpes, así como con traumatismo de cráneo leve, por lo que se tuvo que gestionar su traslado al hospital número 8 del IMSS de la ciudad de Córdoba.

El vehículo quedó volcado sobre uno de sus lados y no se vio obstruido el paso ya que la unidad siniestrada quedó fuera de la carpeta asfáltica. Al lugar en el que se registró dicho incidente también arribaron elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, quienes fueron los encargados de tomar el debido conocimiento de los hechos registrados sobre la autopista México-Veracruz.

Historias recomendadas:

LAVR