Tráiler se Queda sin Frenos, Derriba Caseta en La Antigua y Es Detenido a Disparos en Veracruz

Durante la noche de este lunes 30 de marzo, se registró una intensa movilización por parte de elementos de corporaciones policiacas, la cual derivó en una persecución contra una unidad pesada de carga, contra la cual habrían abierto fuego en repetidas ocasiones.

De acuerdo con el reporte, la unidad pesada habría sido detenida en el bulevar Fidel Velázquez de la zona norte de la ciudad de Veracruz, a la altura de la zona de pescadería, luego de ser perseguida durante varios kilómetros por parte de las autoridades.

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Presuntamente, el conductor del vehículo de carga circulaba sobre la carretera federal 180, conocida como la Costera del Golfo, en el tramo que conecta el puerto de Veracruz con Ciudad Cardel. A la altura de la localidad de La Antigua, el conductor no realizó el alto en la caseta, por lo que terminó impactándola.

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Policías disparan contra camión sin frenos para detener su marcha

Según lo informado, el automotor se habría quedado sin frenos, por lo cual el operador no pudo detener la unidad en la caseta y continuó avanzando durante aproximadamente 23 kilómetros. Como estrategia, las autoridades comenzaron a disparar a los neumáticos del vehículo con el objetivo de poncharlos y que de esta manera la unidad detuviera su marcha.

Tras embestir la caseta, el tráiler recorrió aproximadamente 23 kilómetros hasta que fue detenido a disparos. Foto: N+

Kilómetros más adelante, justo a unos metros de la zona de pescadería, el camión logró detener su marcha. Las autoridades se mantuvieron en el lugar y acordonaron el área, por lo que el acceso a la circulación fue cerrado y el conductor quedó bajo resguardo para las indagatorias correspondientes.

Derivado de este percance, no existe reporte hasta el momento que indique que la unidad impactó a otros vehículos en su trayecto, sin embargo, se informó que tres personas terminaron con lesiones, por lo que fueron trasladadas a un hospital. No se ha emitido información acerca de víctimas mortales.

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