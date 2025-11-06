Realiza Evacuación Médica Aérea de Adulta Mayor en Veracruz; Presentaba Complicaciones de Salud

La Secretaría de Marina informó, que a través de la Armada de México, se llevó a cabo una evacuación médica aérea de una persona de la tercera edad, que presentaba una complicación de salud en Chahuatlán, al norte del estado de Veracruz.

De acuerdo con la información, el pasado miércoles 5 de noviembre, por conducto del Sector Naval de Tuxpan se realizó esta evacuación a la adulta mayor que presentaba una situación de salud, complicación aguda de diabetes tipo II en estado hiperglucémico hiperosmolar.



Este rescate se llevó a cabo durante las actividades que el personal naval continúa realizando en la fase de recuperación del Plan Marina, luego de las inundaciones registradas el pasado 10 de octubre en la zona norte del estado de Veracruz.

El helicóptero que rescató a la persona mayor, despegó en compañía de dos personas, hacia el puerto del municipio de Tuxpan. Posteriormente, fue trasladada a bordo de una ambulancia de la Marina, con destino al Hospital Civil de dicho municipio para que recibiera atención médica especializada.

Hombre herido tras ser atropellado en Xalapa

En Xalapa se registró un accidente vial, en el que un peatón resultó herido tras ser atropellado por un vehículo particular, lo que ocasionó la movilización de cuerpos de emergencia. De acuerdo a los hechos, todo ocurrió sobre la avenida Murillo Vidal, casi frente a las oficinas de Correos de México en la capital del estado de Veracruz.

Presuntamente la conductora del vehículo particular de color café descendía por la calle Rojano para incorporarse a la avenida Rafael Murillo Vidal, pero testigos señalan, que no respetó el paso peatonal ni tomó las debidas precauciones, por lo que terminó atropellando al sujeto que cruzaba.

