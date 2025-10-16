Mega Marcha Universidad Veracruzana: ¿Cuándo y Dónde Habrá Manifestación?

Tras las lluvias e inundaciones registradas en la zona norte del estado de Veracruz, se han registrado distintas movilizaciones por parte de alumnos de la Universidad Veracruzana de las distintas regiones que comprenden sus campus. Los estudiantes denuncian que se deben establecer protocolos de emergencia para situaciones de riesgo de esta índole.

Video: Se Suman Más Facultades al Paro de Labores en la Universidad Veracruzana

El pasado lunes 13 de octubre, la comunidad universitaria informó que se va a llevar a cabo una megamarcha por la memoria de los estudiantes fallecidos en las recientes inundaciones. Dicho acto se realizará en seis regiones de la Universidad Veracruzana. Así mismo, se informó que la marcha es pacífica, organizada por estudiantes de la Universidad Vearcruzana.

¿Cuándo se llevará a cabo esta megamarcha y cual será su recorrido?

De acuerdo con la información del cuerpo estudiantil, se dio a conocer que la megamarcha está programada para el próximo viernes 17 de octubre a las 13:00 horas en las regiones de Poza Rica, Tuxpan, Xalapa, Vearcruz, Orizaba y Coatzacoalcos. A continuación, te informamos de las rutas que tendrá la marcha en las distintas regiones.

Región Xalapa:

En esta región, la megamarcha se realizará empezando desde el Teatro del Estado, para posteriormente seguir por en Centro de la ciudad y finalizar en la Rectoría de la Universidad Veracruzana.

Región Veracruz:

La megamarcha en la región Veraruz dará inicio en Paseo Martí, para continuar por la Facultad de Ingeniería y finalmente, terminar en la Vicerrectoría del Campus Mocambo.

Región Orizaba:

Mientras tanto, en la región Orizaba el punto de partida será en la Iglesia de Los Dolores, para culminar en la Vicerrectoría UV.

Región Coatzacoalcos:

Esta megamarcha tendrá lugar en el Campus Coatzacoalcos de la Universidad Veracruzana.

Los estudiantes mencionaron que esta marcha se realizará de manera pacífica en las diferentes regiones de la Universidad Veracruzana como muestra de empatía con los alumnos afectados por las recientes inundaciones que azotaron la zona norte del estado de Veracruz en los últimos días, así como para exigir justicia por los compañeros fallecidos y los que permanecen en calidad de no localizados.

Se recomienda a los automovilistas tomar precauciones, ya que varias vialidades podrían verse comprometidas debido a que se encontrarán cerradas debido a estas megamarchas.

