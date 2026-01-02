Pareja y Bebé Terminan Lesionados por Choque en Colonia de Veracruz; Su Auto Quedó Volcado

La tarde de este viernes 2 de enero se registró la movilización de paramédicos y autoridades viales en la zona Centro de la ciudad de Veracruz, luego de un reporte en el que se informaba acerca de un percance automovilístico. De acuerdo con los primeros reportes, un vehículo terminó volcado luego de ser impactado por una camioneta de carga en la esquina de las vialidades González Pagés y Virgilio Uribe de la colonia Centro de la ciudad de Veracruz.

Video: Camioneta Avienta Vehículo Contra Poste y Termina Volcado en Colonia Centro de Veracruz

Tras el impacto, una de las unidades volcó y golpeó un poste. Debido a lo aparatoso del percance, se reportó un saldo de por lo menos tres lesionados, los cuales se informó que son una pareja y un menor de dos años. Testigos indican que, presuntamente, la unidad de carga no habría respetado el semáforo que se encontraba en rojo, provocando el siniestro que ocasionó las lesiones a las tres personas que viajaban en la camioneta que terminó volcada sobre uno de sus lados.

La pareja y el menor de dos años fueron atendidos por paramédicos de Cruz Roja, descartando alguna lesión de gravedad. Tras dicho percance se registró una afectación vial, la cual fue ligera; sin embargo, dicha afectación en la zona del siniestro se prolongó alrededor de una hora y media.

Motociclista muere en accidente un día después de haber adquirido su unidad

La mañana del pasado jueves 1 de enero, un motociclista de 27 años de edad falleció tras sufrir un accidente fatal sobre la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura del Puente Miguel Alemán, en el carril que conduce hacia el municipio de Banderilla.

Según la información recabada, el joven circulaba a bordo de una motocicleta de color rojo con negro y avanzaba a alta velocidad en el tramo que conecta Las Trancas con la zona de Tesorería; sin embargo, perdió el control de la unidad, derrapó y se impactó contra una luminaria ubicada en el costado derecho de la vía de comunicación.

Después del accidente, el motociclista quedó tendido cerca del poste con lesiones de gravedad, mientras que la motocicleta continuó deslizándose hasta detenerse aproximadamente a 20 metros del punto del impacto.

El accidente fue presenciado por automovilistas que circulaban por la zona, quienes dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia. Paramédicos del Escuadrón Nacional de Rescate arribaron al sitio y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Minutos después arribaron familiares del motociclista, quienes, entre consternación y sorpresa, confirmaron que el joven había adquirido la motocicleta apenas el último día del año 2025, horas antes del fatal accidente.

