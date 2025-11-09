Pipa Vuelca y Genera Cierre Total en la Autopista 150D Orizaba-Puebla en el Trébol de Maltrata

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró tras la volcadura de una pipa en el kilómetro 243 de la autopista 150D Puebla–Orizaba, a la altura del Trébol de Maltrata. Esta volcadura provocó el cierre total a la circulación en el carril hacia Ciudad Mendoza, en lo que se realizaron trabajos en el retiro y limpieza del área afectada.

De acuerdo con los primeros reportes, el tanque transportaba un líquido presuntamente no inflamable, por lo que personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones y utilizar vías alternas mientras se realizaron los trabajos de contención.

Afortunadamente derivado de este accidente no se reportaron víctimas mortales, ni personas lesionadas. Se investigan las causas que ocasionaron que esta unidad de carga terminara volcada provocando afectación a la circulación de esta importante vía de comunicación e la región centro del estado de Veracruz.

Un hombre quien fue identificado como Daniel Cruz López de aproximadamente 62 años de edad, con domicilio en Tultitlán Estado de México, perdió la vida en un accidente registrado la mañana del pasado viernes en la autopista Córdoba - Veracruz.

De acuerdo al reporte, el hombre manejaba una pipa procedente de Veracruz hacia Orizaba, y tras perder el control atravesó el camellón central, y se fue directo a estrellar contra un tráiler con doble remolque cargado con cerveza el cual se dirigía hacia la caseta de cobro de Cuitláhuac y era manejado por Delfino Joel Gámez García, quien resultó gravemente lesionado.

Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) le brindaron primeros auxilios y lo llevaron al Hospital General Córdoba - Yanga donde su estado de salud es reportado como grave. La circulación en este carril se interrumpida por varias horas y el lugar del accidente fue acordonado.

A pesar de la presencia de elementos de la Guardia Nacional división carreteras, habitantes de la región se abalanzaron por la mercancía y en actos de rapiña vaciaron los remolques, incluso llegaron en camionetas para cargarlas de cervezas. La Fiscalía Regional tomó conocimiento de los hechos y dieron fe del deceso.

