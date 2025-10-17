Queman Más Vehículos en Teocaltiche; Presuntamente una Célula Delictiva Ocasionó los Incendios

Por segundo día consecutivo y en menos de 24 horas, el municipio de Teocaltiche volvió a ser escenario de actos de violencia presuntamente orquestados por integrantes de una célula delictiva. En esta ocasión, la zona afectada fue el Centro Histórico, donde tres vehículos fueron incendiados de manera intencional.

Noticia Relacionada: Presuntos Integrantes de una Célula Delictiva Incendian Vehículos en Teocaltiche

En esta ocasión fueron 3 los vehículos incendiados

El reporte se generó durante la madrugada, cuando vecinos alertaron sobre llamas que envolvían dos camionetas y un auto sedán estacionados sobre las calles Abismo y Pino Suárez. Al arribo de policías estatales y personal de Protección Civil, los tres vehículos ya se encontraban completamente calcinados.

De acuerdo con versiones de pobladores, varios sujetos con el rostro cubierto habrían rociado combustible a las unidades antes de prenderles fuego, aunque las autoridades no confirmaron dicha versión al no contar con testigos directos.

Apenas la madrugada del miércoles, en dos colonias distintas del mismo municipio, otros dos automóviles fueron incendiados bajo circunstancias similares, lo que ha generado preocupación entre los habitantes de la región alteña.

No hay detenidos tras los hechos

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni detenidos por los hechos. Las autoridades locales no han emitido postura oficial sobre estos nuevos ataques que, de nueva cuenta, reavivan la percepción de inseguridad en Teocaltiche.

Abraham Flores / N+

Historias Recomendadas: