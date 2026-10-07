Salud

Detectan Casos de Coxsackie en Kínder de Xalapa; Clases Fueron Suspendidas

En el jardín de niños “Juan de la Luz Enríquez” menores se contagiaron del virus de manos, pies y boca

Detectan casos de virus Coxsackie en el jardín de niños “Juan de la Luz Enríquez” en Xalapa.Detectan casos de virus Coxsackie en el jardín de niños “Juan de la Luz Enríquez” en Xalapa. Foto: N+

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8 niños en Xalapa con síntomas de Coxsackie. El kínder Juan de la Luz Enríquez suspende clases para evitar más contagios. Conoce cómo se refuerzan los filtros de salud.

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