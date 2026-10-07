Detectan Casos de Coxsackie en Kínder de Xalapa; Clases Fueron Suspendidas

En Xalapa 8 niños y niñas fueron detectados con síntomas del virus Coxsackie, en el jardín de niños “Juan de la Luz Enríquez”, de la colonia Lomas de Sedeño en Xalapa.

Como medida preventiva, las clases fueron suspendidas en tres grupos. Un padre de familia confirma lo rápido que se ha propagado.

“Y si ha habido niños contagiados pero han ido al doctor y han corroborado que si son contagiados y se tomo la medida de que los niños contagiados no vengan a la escuela porque es un virus que se propaga muy rápido, hay muchos niños que ya están contagiados”

Dijeron que hay por lo menos tres infantes más que podrían contar con la enfermedad por lo que se han reforzado los filtros de salubridad en este plantel educativo.

“Desde hace varios años tenemos el filtro para que los niños puedan ingresar y no solamente es para lo del virus sino que los niños no vengan raspados o así pero en si se ha tomado la medida que hay un virus que es el coxsackie manos, pies y boca”