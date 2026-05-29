¿Qué Pasó en la Planta de Amoniaco de Complejo Petroquímico en Veracruz? Pemex Informa
El fuego fue fue controlado de manera inmediata por personal especializado, informó Pemex
El fuego fue fue controlado de manera inmediata por personal especializado, informó Pemex
Petróleos Mexicanos informó esta noche que, se registró un conato de incendio en la Planta VII de Amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque, Veracruz.
Señaló que fue controlado de manera inmediata por personal especializado y conforme a los protocolos de seguridad.
Pemex indicó que no se reportan personas lesionadas ni riesgos para la población. Hasta este momento, las instalaciones operan bajo condiciones seguras, mientras se hacen los trabajos de revisión.
Petróleos Mexicanos (Pemex) informa que se registró un conato de incendio en la Planta VII de Amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque, Veracruz, que fue controlado de manera inmediata por personal especializado y conforme a los protocolos de seguridad.— Petróleos Mexicanos (@Pemex) May 29, 2026
No se reportan…
Tras años de abandono, estas instalaciones forman parte del programa de inversión de Pemex para recuperar la soberanía en la producción de fertilizantes.
Su función es convertir nitrógeno e hidrógeno en amoníaco gaseoso, el cual después se condensa para su almacenamiento y distribución.
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