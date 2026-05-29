¿Qué Pasó en la Planta de Amoniaco de Complejo Petroquímico en Veracruz? Pemex Informa

Petróleos Mexicanos informó esta noche que, se registró un conato de incendio en la Planta VII de Amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque, Veracruz.

Señaló que fue controlado de manera inmediata por personal especializado y conforme a los protocolos de seguridad.

¿Hay heridos tras conato de incendio?

Pemex indicó que no se reportan personas lesionadas ni riesgos para la población. Hasta este momento, las instalaciones operan bajo condiciones seguras, mientras se hacen los trabajos de revisión.

Petróleos Mexicanos (Pemex) informa que se registró un conato de incendio en la Planta VII de Amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque, Veracruz, que fue controlado de manera inmediata por personal especializado y conforme a los protocolos de seguridad.



No se reportan… — Petróleos Mexicanos (@Pemex) May 29, 2026

¿Qué es la Planta VII de Amoniaco del Complejo Petroquímico de Pemex?

Tras años de abandono, estas instalaciones forman parte del programa de inversión de Pemex para recuperar la soberanía en la producción de fertilizantes.

Su función es convertir nitrógeno e hidrógeno en amoníaco gaseoso, el cual después se condensa para su almacenamiento y distribución.

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