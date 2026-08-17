Familiares Despiden a Melanie Michelle en Coatzacoalcos; Soñaba con Ser Psicóloga

Este lunes 17 de agosto los restos de la joven Melanie son velados por familiares y amigos en el sur de Veracruz, lugar de donde era originaria. La señora Sara del Carmen Méndez, quien es tía abuela de la joven Melania así la recuerda.

Era una niña muy trabajadora, es hija de mamá soltera trabajar.

Sus familiares comentan que Melanie Michelle estaba a punto de convertirse en psicóloga, el cual era su sueño desde muy pequeña, hoy este lunes sus restos son velados en su natal Coatzacoalcos, al sur de la entidad veracruzana, luego de ser encontrada muerta durante el fin de semana junto con su expareja al interior de un vehículo sobre la carretera Coatepec-Huatusco.

Esto ha trascendido más allá del país tenía ilusión de ser psicóloga.

Melanie era hija de madre soltera, a sus 24 años de edad se fue a estudiar a la ciudad de Xalapa, la familia amigos y conocidos lamentan lo sucedido. Hoy sus familiares lejos de exigir justicia piden respeto por la memoria de Melanie.

Que amaba a su mamá yo lo único que pido ya no justicia ella ya está descansando que no hablen cosas que no es lo que no ha vivido.

Según los datos recabados, los restos de Melanie serán enterrados la tarde de este lunes 17 de agosto en el panteón antiguo municipal de Coatzacoalcos en el sur del estado.