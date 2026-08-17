Seguridad

Familiares Despiden a Melanie Michelle en Coatzacoalcos; Soñaba con Ser Psicóloga

En Coatzacoalcos, mientras familiares velan los restos de Melanie. Lejos de exigir justicia, piden respeto a su memoria.

Velan restos de Melanie estudiante de la UV hallada sin vida este fin de semana en VeracruzVelan restos de Melanie estudiante de la UV hallada sin vida este fin de semana en Veracruz. Foto: N+

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Melanie Michelle, estudiante de psicología de la UV, es despedida en Veracruz. A sus 24 años, su sueño fue truncado. Familiares piden respeto a su memoria en lugar de justicia.

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