Educación

Fechas de Pago de Beca Rita Cetina en Veracruz 2026: Calendario de Octubre 2026

Han sido publicadas las fechas de depósito de este incentivo educativo. A continuación te decimos cuándo puedes cobrar

Beca Rita Cetina Veracruz: Estos Serán los Días de PagoEl calendario corresponde exclusivamente a estudiantes de educación básica. Foto: X | @apoyosbienestar

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Más de 400 mil estudiantes recibirán su beca Rita Cetina. Consulta el calendario de pagos por inicial del apellido y no te pierdas tu depósito.

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