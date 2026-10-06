Fechas de Pago de Beca Rita Cetina en Veracruz 2026: Calendario de Octubre 2026

Más de 400 mil estudiantes de educación básica en la entidad veracruzana recibirán el pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre de la beca Rita Cetina a partir de este lunes cinco de octubre. El pago concluirá el próximo 16 de octubre.
Esta dispersión se realizará conforme a la primera letra del apellido paterno de los beneficiarios; el calendario corresponde exclusivamente a estudiantes de educación básica que ya cuentan con su tarjeta del Banco del Bienestar y que, al menos, han recibido anteriormente un depósito de la beca.
Calendario de pagos en octubre por la inicial del primer apellido
Lunes 5: A, B
Martes 6: C
Miércoles 7: D, E, F
Jueves 8: G
Viernes 9: H, I, J, K, L
Lunes 12: M
Martes 13: N, Ñ, O, P, Q
Miércoles 14: R
Jueves 15: S
Viernes 16: T, U, V, W, X, Y, Z
Hasta el momento, el calendario de pagos a los beneficiarios de educación media superior y de educación superior aún no ha sido publicado, por lo que se espera que sea anunciado próximamente.