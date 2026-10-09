Sociedad

Reportan Fuertes Olores Químicos al Sur de Veracruz; Investigan el Posible Origen

Autoridades han realizado recorridos para determinar de dónde proviene el aroma que se ha registrado en el municipio de Agua Dulce

Reportan Fuertes Olores Químicos al Sur de Veracruz; Investigan el Posible OrigenLas autoridades informaron que continuarán con las investigaciones y recorridos preventivos. Foto: Ayuntamiento de Agua Dulce 2026-2029

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Alarma en Agua Dulce por olores químicos. Escuelas cierran y autoridades investigan para determinar el origen.

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