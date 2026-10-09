Reportan Fuertes Olores Químicos al Sur de Veracruz; Investigan el Posible Origen

En Agua Dulce, municipio al sur de Veracruz, ante el fuerte olor registrado en distintos puntos del municipio, dos instituciones educativas suspendieron clases de manera preventiva.

Elementos de Protección Civil Municipal, personal de la Secretaría de Protección Civil del Estado y de Petróleos Mexicanos realizaron un recorrido de inspección para determinar su posible origen.

Recorrieron las instalaciones de Rabasa, El Naranjal y El Muelle, donde llevaron a cabo labores de supervisión y búsqueda, sin que hasta el momento se haya localizado alguna fuente que permita determinar de dónde proviene el olor.

De acuerdo con el personal de Pemex que participó en las labores, hasta el momento no se cuenta con reportes sobre algún derrame o fuga en la localidad.

Las autoridades informaron que continuarán con las investigaciones y recorridos preventivos, en especial durante las madrugadas en diferentes puntos, a fin de identificar el origen del olor y, en caso necesario, implementar las medidas correspondientes.

Por el momento, se mantiene la coordinación entre las distintas instancias de Protección Civil y Pemex para dar seguimiento a la situación.