Tormenta Provoca Crecida de Arroyos y Anegamientos en Álamo, Veracruz

La tormenta registrada en el municipio de Álamo Temapache provocó la crecida de arroyos y canales en distintas comunidades, provocando temor entre los habitantes

En comunidades como Rodríguez Clara, Emiliano Zapata, Agua Nacida y Mequetla y Horcones, los arroyos aumentaron su nivel y algunos llegaron a desbordarse, aunque, hasta el momento, no se reportan afectaciones a los habitantes.

En diversas colonias y en la zona centro de Álamo también se registraron anegamientos y encharcamientos. En algunos sectores, el nivel del agua estuvo cerca de rebasar las guarniciones de las banquetas e ingresar a los domicilios.

Protección Civil informó que el nivel del río Pantepec se mantiene estable por lo que al momento, no representa riesgo para la población. Las autoridades mantienen vigilancia ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

Es de mencionar que las autoridades informaron que hasta las 07:32 horas, el río Pantepec se mantenía en 16.00 M un nivel estable; su escala crítica es de 20 M.

El arroyo Estero del Ídolo reporta escurrimiento moderado. Mientras que el canal del pozo 50 tambien presenta un escurrimiento moderado.