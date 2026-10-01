Sociedad

Tormenta Provoca Crecida de Arroyos y Anegamientos en Álamo, Veracruz

En varias comunidades de la zona norte de la entidad los cuerpos de agua incrementaron su nivel. PC mantiene un monitoreo constante

Tormenta Provoca Crecida de Arroyos y Anegamientos en Álamo, VeracruzSe reportó que el río Pantepec se mantenía en 16.00 M, un nivel estable. Foto: PC de Álamo Temapache

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Álamo Temapache enfrenta anegamientos tras tormenta. Arroyos desbordados en Agua Nacida y Mequetla. Protección Civil vigila el río Pantepec.

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