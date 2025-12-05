Suspensión de Clases en la UV por Frente Frío 18: ¿Cuándo se Cancelarán las Actividades?

Durante la noche de este viernes 5 de diciembre, por medio de un comunicado en sus canales oficiales, la Universidad Veracruzana dio a conocer que se llevará a cabo la suspensión general de actividades de manera presencial en distintas regiones de la máxima casa de estudios.

Entre las regiones en las que se llevará a cabo dicha suspensión se encuentran la región de Coatzacoalcos-Minatitlán, Poza Rica-Tuxpan y Veracruz. Lo anterior se prevé para el próximo lunes 8 de diciembre, y se informó que esta decisión se toma con el fin de salvaguardar a la comunidad universitaria ante los posibles efectos del frente frío 18.

Se informó que la medida aplica para el estudiantado, personal académico, administrativo, técnico y manual. Asimismo, se recomendó seguir atentos a la información oficial emitida a través de los canales institucionales.

¿Cómo estarán las condiciones del tiempo por el paso del frente frío 18?

Una alerta gris en fase de vigilancia fue emitida por autoridades de Protección Civil, esto debido al ingreso del frente frío número 18, el cual es acompañado por una masa ártica. Se espera que este sistema frontal ubicado sobre el centro del estado de Veracruz siga estacionado en esta región y se mueva hacia el norte, debilitándose, en las siguientes 24-36 horas.

Se espera que este frente frío sea reforzado por una masa ártica el domingo por la noche, para que ambos sistemas crucen el estado de Veracruz durante el lunes 8 de diciembre, generando lluvias, evento de norte fuerte a muy fuerte y un marcado descenso de temperatura.

Un evento de norte con rachas máximas de 85 a 100 km/h se prevé en la costa central y de 65 a 80 km/h en las costas norte y sur, así como de 45 a 60 km/h en la parte alta entre Xalapa-Naolinco-Misantla y Valle de Perote.

Así mismo, las autoridades de Protección Civil exhortaron a la población a mantenerse atentos ante las crecidas de ríos de respuesta rápida y que se acaten las indicaciones de las autoridades.

