Tarjeta de Transporte Público Ulúa en Veracruz: ¿Cómo se Usa y Cuánto Cuesta? Así la Consigues

A partir del 9 de marzo del 2026, ya se podrán usar las nuevas tarjetas de prepago para pagar el pasaje en los camiones Ulúa, el transporte público que transita en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. En N+ te compartimos todos los detalles, sobre dónde puedes adquirirlas y cuál es su costo.

En los camiones de transporte público Ulúa, ya se podrá pagar con la tarjeta, misma que tiene un costo de $200 pesos, monto que se reflejará como saldo a favor en el plástico para poder usarse en el transporte público.

Video: Instalan Módulo de Vacunación Contra el Sarampión en Veracruz

¿Dónde puedo adquirir la tarjeta de prepago para camiones Ulúa en Veracruz?

La tarjeta de prepago para pagar el pasaje en los camiones de transporte público Ulúa, puede ser adquirida en las unidades con los choferes, en una tienda de conveniencia conocida de color azul, o bien, en un módulo que fue implementado en el Aquarium del puerto de Veracruz.

¿Cómo se usan las nuevas tarjetas de prepago para los camiones Ulúa?

Esta nueva implementación de las tarjetas de prepago, es para facilitar y agilizar a los usuarios del transporte público el pago de su pasaje, es por ello que te informamos paso a paso, cómo funcionan y cómo darle uso.

Noticia relacionada: Cartelera Cumbre Tajín 2026: ¿Qué Artistas Estarán? Fechas y Horarios del Evento en Veracruz

En las unidades Ulúa, ahora se implementó un lector el cual podrás encontrar al abordar el camión, por lo que ya no será necesario el uso de dinero en efectivo. Al ingresar al autobús, solo deberás pasar tu tarjeta con el saldo suficiente por el lector que estará instalado a un lado de la puerta o del chofer, y listo, puedes pasar a tomar tu asiento.

Cabe destacar que al pagar en esta modalidad con la tarjeta prepago, el costo de pasaje bajará $2 pesos, por lo que de $15 pesos que cuesta actualmente, su costo pasará a $13 pesos.

Historias recomendadas:

LLZH