Tormenta Eléctrica Deja Afectaciones en Xalapa; Reportan Caída de Árboles

Se registraron afectaciones por fuertes lluvias en la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz, luego de la tormenta registrada durante la tarde del pasado sábado 23 de mayo.

De acuerdo con Protección Civil, la tormenta con fuerte actividad eléctrica generó rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y lluvias de 46 milímetros. Las afectaciones se concentraron en la zona norte y suroeste del municipio, particularmente en colonias como El Moral, Rafael Lucio, El Tanque y Las Minas.

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También se presentaron inundaciones en Esteban Mascareñas, encharcamientos en la avenida Lázaro Cárdenas. Asimismo, se registró la caída de tres árboles y la suspensión del suministro eléctrico en varias colonias.

No se reportaron personas lesionadas y viviendas inundadas, tampoco fue necesaria la activación de plan Tajín, el agua en las zonas anegadas descendió rápidamente.

Afectación por las lluvias en carretera Fortín - Orizaba

Debido a la tormenta eléctrica que se registró en la región montañosa, la cual venía acompañada de rachas de viento, dejó estragos en el municipio de Fortín, como fueron árboles caídos.

El primer reporte que se recibió fue uno en la carretera federal Fortín-Orizaba, a la altura de la entrada a Villa Unión; un segundo árbol caído fue sobre la carretera a Fortín Viejo y un tercer árbol que derribó una lámpara, dejando incomunicados a vecinos fue en Coapichapa.

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Ante reportes, acudieron elementos de Protección Civil Municipal, rescatistas primeros respondientes y bomberos de Fortín, quienes se dividieron las tareas para apoyar rápidamente a la población. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas de estos hechos.

La circulación en la zona se vio interrumpida temporalmente por los árboles caídos en las vías de comunicación.

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