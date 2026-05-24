Turistas Quedan Resguardados en el Cerro del Borrego en Orizaba tras Fuerte Lluvia

La intensa tormenta eléctrica registrada la tarde-noche de este sábado 23 de mayo en Orizaba, dejó severas afectaciones en distintos puntos de la ciudad, entre ellas turistas varados en el Cerro del Borrego, encharcamientos, apagones y fallas en semáforos.

Poco antes de las siete de la noche, hubo una fuerte lluvia acompañada de relámpagos que cubrió la región montañosa, provocando complicaciones en la movilidad y afectaciones en servicios básicos.

Uno de los puntos más afectados fue el eco-parque del Cerro del Borrego, donde decenas de visitantes quedaron temporalmente varados luego de que el teleférico suspendiera operaciones debido a la tormenta eléctrica, como medida preventiva para evitar algún accidente.

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Los turistas permanecieron resguardados en las cabañas y áreas techadas de la montaña mientras las condiciones climáticas mejoraban. Después de aproximadamente una hora, el servicio fue reanudado y las familias pudieron descender sin que se reportaran incidentes.

En la zona urbana, la lluvia provocó fuertes encharcamientos en varias calles. Asimismo, la avenida Cri-Cri o Circunvalación, a la altura del campo del Seguro Social, volvió a inundarse debido al escurrimiento de agua proveniente de municipios como Mariano Escobedo y Atzacan.

La tormenta también ocasionó cortes de energía eléctrica en varios sectores de Orizaba. Mientras que en el Centro Histórico, comercios de la avenida Madero quedaron a oscuras por varios minutos. Además, algunos semáforos dejaron de funcionar o presentaron fallas intermitentes, complicando aún más la circulación vehicular en avenidas principales.

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Kayakistas y Paddel Quedan a la Deriva en Boca del Río

Una repentina corriente de aire en el mar dejó a la deriva a tres grupos de aficionados que salieron la mañana del domingo a realizar remada turística de paddle y kayac. Eran alrededor de 90 personas las que fueron sorprendidas por las ráfagas.

Los remadores salieron a las 5.30 de la mañana de la playa La Bamba, aproximadamente a las 8:30 se dio el aviso de auxilio. Los usuarios, señalan que no hubo protocolo de emergencia, incluso con aquellos que manifestaron no saber nadar.

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