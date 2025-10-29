Video: Mujer y Menor de Edad son Arrollados en su Motocicleta por un Camión de Carga en Veracruz

Durante este miércoles 29 de octubre, alrededor del mediodía, se registró el momento exacto en el que una mujer que viajaba a bordo de una motocicleta se impactó contra un camión de volteo en las inmediaciones del Fraccionamiento Lomas de Río Medio 4, al norte de la ciudad de Veracruz.

En las imágenes se aprecia a una mujer que se trasladaba en el vehículo junto con un menor de edad, ambos sin portar los elementos necesarios de protección personal para utilizar este medio de transporte.

Motocicleta se Impacta Contra Camión en Veracruz; Hay Dos Heridos

Los hechos anteriormente descritos se registraron en la calle Río de la Plata y Río Ricabo de dicho fraccionamiento ubicado en la zona norte de la ciudad de Veracruz.

El operador de la unidad de carga no se detuvo, por lo que fueron vecinos del lugar los encargados de prestar ayuda a los lesionados mientras llegaban los cuerpos de emergencia, para posteriormente, trasladarlos a un hospital para su correspondiente valoración.

Mujer es arrollada por motociclista en calles de Xalapa, Veracruz

El pasado martes 28 de octubre, se registró un percance vial, en el que una adulta mayor resultó lesionada al intentar atravesar la avenida Adolfo Ruiz Cortines en la ciudad de Xalapa.

El accidente se registró a la altura de la calle Ébano la mañana del pasado martes cuando la mujer acababa de realizar sus compras del día y atravesó la avenida sin percatarse de que circulaba en el carril de alta velocidad una motocicleta.

Adulta Mayor Resulta con Lesiones Tras ser Atropellada por un Motociclista en Calles de Xalapa

Según los reportes, el conductor no pudo frenar, por lo que terminó impactando a la mujer, quien fue aventada algunos metros, presentando heridas visibles en la cabeza.

Hasta el punto fue necesaria la intervención de paramédicos, quienes le dieron los primeros auxilios a la lesionada antes de ser trasladada a un hospital.

