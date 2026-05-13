Sancionan a Conductor en Campeche por Modificar sus Placas; Presuntamente las Pintó con Crayón

En el estado de Campeche se registró la sanción por parte de las autoridades en contra de un ciudadano debido a que presuntamente habría modificado las placas de su automóvil para hacerlas parecer que se encontraban actualizadas.

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana de Campeche, un automovilista resultó sancionado y terminó sin vehículo luego de que agentes detectaran que presuntamente modificó de manera irregular las placas de circulación de su automóvil.

Presuntamente, la modificación se habría realizado con el fin de simular que se presentaban actualizadas. La situación se suscitó cuando los elementos de la Policía Estatal se encontraban en un recorrido de vigilancia sobre la avenida Gobernadores y las placas llamaron la atención de los oficiales.

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El vehículo en cuestión se trata de un automóvil particular de color gris, cuyas matrículas mostraban aparentes modificaciones en los distintivos oficiales y, al revisarlas, se percataron de que estaban pintadas con crayón para presuntamente hacer parecer que son actuales.

Autoridades dieron a conocer que en un principio el dueño del vehículo habría sido señalado por una presunta clonación de placas; sin embargo, esta acusación fue descartada posteriormente y solo se señaló el hecho de la modificación.

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Sujetos protagonizan persecución al intentar evadir alcoholímetro en Campeche

El conductor de un auto particular intentó evadir un filtro del alcoholímetro, ubicado sobre la avenida Adolfo Ruiz Cortines en la ciudad de Campeche, por lo que se registró una persecución. Elementos de la policía siguieron la unidad por varias calles hasta que lograron interceptarla.

La detención del vehículo se registró a la altura de la glorieta de la Mujer Campechana. A bordo de la unidad viajaban dos sujetos que dieron positivo a consumo de alcohol y quienes fueron presentados ante el juzgado cívico.

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