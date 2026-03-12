Evacúan Clínica del IMSS Debido a un Conato de Incendio en Mérida, Yucatán

La tarde de este jueves 12 de enero, la alarma de incendio se activó en el interior de la Unidad de Medicina Familiar Número 58 (UMF), ubicada al sur de Mérida, Yucatán, lo que activó de manera inmediata los protocolos de emergencia tras la activación dentro del inmueble.

Según los primeros reportes, el hecho ocurrió ante el reporte de un incendio originado en un predio que se encuentra aledaño a las inmediaciones de la clínica. El siniestro habría provocado una densa columna de humo, la cual podía verse desde varios puntos de la zona.

El incidente causó alerta entre los derechohabientes, trabajadores y vecinos que se encontraban en el lugar, por lo que fueron evacuados como medida preventiva. De acuerdo con los reportes de las autoridades de Protección Civil, el fuego consumió maleza seca, por lo que se solicitó apoyo al número de emergencias.

No se reportaron personas lesionadas o intoxicadas tras el incendio

Minutos más tarde, al lugar del incidente arribaron elementos del cuerpo de bomberos, así como agentes de seguridad pública, quienes asistieron a los cuerpos de emergencias para controlar la situación y realizar el sofocamiento efectivo de las llamas.

Instantes después se dio a conocer que el siniestro había sido controlado y, posteriormente, se llevaron a cabo revisiones en el área afectada con la finalidad de descartar nuevos focos de calor que pudieran provocar la reactivación del fuego.

La situación quedó bajo vigilancia mientras se disipaba el humo en la zona. Tras este hecho, no se reportaron personas lesionadas o intoxicadas por la inhalación de humo. Las autoridades reiteraron el llamado a reportar de inmediato cualquier conato de incendio, especialmente en terrenos con maleza seca durante la temporada de calor.

