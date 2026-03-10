Muere Trabajador tras Caerle Techo Encima en el Centro de Mérida, Yucatán

Una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencia y elementos policiacos se registró durante la tarde de este martes 10 de marzo, luego de reportarse el deceso de un trabajador en un predio de la zona Centro en Mérida, Yucatán.

De acuerdo con los primeros reportes, un trabajador perdió la vida la tarde de este martes tras caerle encima un fragmento de techo en un predio en el Centro de Mérida. La estructura cayó sobre el hombre, lo que le provocó la muerte de manera instantánea a la víctima.

Video: Desarticulan Centro de Narcomenudeo en Progreso, Yucatán; Detienen a 9 y Aseguran Drogas

Según testimonios del lugar, la víctima y otro empleado permanecieron sobre uno de los techos del predio cuando una parte de la estructura se desprendió. Alfredo Cervera, vecino del lugar, indica que el hecho ocurrió cuando estaban remodelando las estructuras.

"La semana pasada que pasé, vi que estaban desbaratando los techos; creo que se colapsó el techo y se cayó."

Al lugar de los hechos arribaron paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, quienes se encargaron de revisar a los lesionados en el sitio y les brindaron los primeros auxilios; sin embargo, uno de los trabajadores no resistió las lesiones provocadas por el desplome de la estructura que le cayó encima y perdió la vida en el lugar del accidente.

Noticia relacionada: Familia Yucateca Sufre Presunta Extorsión Mientras se Hospedaba en un Hotel de Campeche

El accidente ocurrió cuando los trabajadores le daban mantenimiento al lugar

Alfredo Cervera indica que la estructura de los techos ya estaba antigua, por lo que le estaban dando mantenimiento a todo: aires acondicionados y cuartos fríos que tenía el lugar y que, debido a eso, en el sitio había vibraciones, las cuales, incluso, llegaban hasta su casa.

Le estaban dando mantenimiento a todo, el aire acondicionado y cuartos fríos que tenían. Era una vibración que había, que hasta mi casa vibraba."

Menciona que pudo haber sido un conjunto de factores los causantes del accidente, entre las vibraciones del techo, el peso de los motores, las condiciones climáticas como la lluvia y la antigüedad de los techos.

"El tiempo, la lluvia y todo; ya estaban antiguos esos techos y tuvieron que colapsar".

El área quedó acordonada por las autoridades mientras continuaron las maniobras y las investigaciones. Peritos iniciaron las diligencias para determinar qué provocó el colapso del techo y si existieron fallas en la construcción o en las condiciones de seguridad de la obra.

Historias recomendadas:

LAVR