Lluvias en Cancún: Reportan Avenidas Inundadas, Autos Varados y Más de 300 Llamadas al 911

La noche del viernes 3 de octubre, Cancún registró una fuerte lluvia que en pocos minutos ocasionó afectaciones en distintas calles y avenidas de la ciudad. El incremento del nivel del agua provocó complicaciones viales en zonas concurridas y obligó a conductores a buscar rutas alternas para evitar quedar varados en los encharcamientos.

¿Cuáles calles fueron las más afectadas por las lluvias en Cancún?

Servicios Públicos Municipales desplegó brigadas de trabajo en diferentes áreas críticas con el propósito de destapar coladeras y permitir que el agua escurriera hacia el sistema de drenaje. Estas labores se realizaron de manera inmediata tras las precipitaciones, con el objetivo de agilizar el desalojo de los encharcamientos en las principales avenidas.

De acuerdo con los reportes, entre las vialidades más afectadas se encontraron:

Avenida Tulum

Avenida Yaxchilán

Avenida Xcaret

Avenida Chac Mool

Avenida 135

Avenida Nichupté

Avenida Arco Norte

En estos puntos el agua se acumuló con rapidez, dificultando el tránsito vehicular y generando situaciones de riesgo para quienes circulaban durante la tormenta.

El 911 recibió más de 300 llamadas por las lluvias

Según el informe oficial, los números de emergencia recibieron más de 300 llamadas relacionadas con la lluvia. Entre los reportes ciudadanos se encontraban autos varados, calles intransitables y alcantarillas tapadas, situaciones que requirieron la intervención de personal especializado para brindar apoyo y restablecer la movilidad.

Protección Civil, por su parte, realizó recorridos constantes en distintos sectores de la ciudad para monitorear el impacto de la tormenta. En estos patrullajes también se prestó auxilio a automovilistas que quedaron atrapados por el nivel del agua.

Autoridades piden a la población mantener las precauciones por más posibles lluvias

Las brigadas municipales continuaron sus labores durante las horas posteriores al aguacero, concentrándose en las áreas más afectadas para liberar el tránsito y evitar mayores complicaciones. El trabajo coordinado buscó reducir riesgos en zonas con mayor acumulación de agua.

Ante la posibilidad de nuevas precipitaciones, las autoridades exhortaron a la población a mantener precauciones, evitar transitar por áreas anegadas y mantenerse atenta a los avisos oficiales para prevenir accidentes o afectaciones mayores en Cancún.

