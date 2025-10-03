Tortugas Caen a Piscinas en Viviendas de Telchac Puerto, Yucatán; Una de Ellas Murió

En lo últimos días se reportaron dos casos de tortugas que cayeron a piscinas que se encontraban en viviendas localizadas frente al mar, en la localidad pesquera conocida como Telchac Puerto, en el estado de Yucatán. El Club de la Tortuga de Telchac precisó que el primer reporte correspondía a un ejemplar adulto que habría caído a una alberca.

Un equipo de voluntarios acudieron al rescate del ejemplar, aunque al arribar, los elementos se percataron de que la piscina estaba vacía y que debido a la caída, la tortuga no logró sobrevivir. Unos días después, la agrupación informó que se tomó conocimiento de otro ejemplar que también habría caído en una piscina, aunque en esta ocasión, la piscina si tenía agua, por lo que se realizaron las maniobras correspondientes para retirar al ejemplar de la zona y de esta manera permitir su regreso al mar.

Rescatistas emiten recomendaciones a dueños de viviendas cercanas al mar para proteger a la fauna silvestre

El equipo de voluntarios precisó que estos son claros ejemplos de las consecuencias que pueden ocasionar el dejar las luces de las viviendas encendidas hacia la zona de playas, sobre todo porque las casas de verano se encuentran desocupadas y cuentan con reflectores y con sensores de movimiento que siguen encendidos, lo que ocasiona que sigan atrayendo y desorientando a las tortugas marinas.

Ante esta situación, se pidió a los dueños de casas ubicadas cerca de las playas a dejar los reflectores apagados, o en su defecto, utilizar filtros ámbar y dirigir la luz únicamente hacia el suelo para no afectar a la fauna silvestre de la zona de la localidad pesquera de Telchac Puerto, ubicada en el estado de Yucatán.

