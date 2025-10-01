Accidente Múltiple en Carretera Federal 45 Deja 8 Lesionados en Zacatecas

Un múltiple accidente carretero registrado la mañana de este miércoles dejó ocho personas lesionadas y seis vehículos involucrados en la carretera Federal número 45, a la altura del aeropuerto internacional de Zacatecas.

¿Qué vehículos se vieron involucrados?

Entre las unidades implicadas se encuentran una pipa que transportaba leche, un camión quinta rueda, una unidad de transporte de personal y tres vehículos particulares. El percance ocurrió poco después de las 6:00 de la mañana.

Autoridades acudieron a auxiliar a 8 lesionados

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Calera y Morelos, así como de la Guardia Nacional y la Policía Vial Preventiva de Zacatecas, quienes atendieron la emergencia y trasladaron a los ocho lesionados a un hospital cercano.

El accidente provocó filas de hasta 8 kilómetros durante varias horas, a pesar de los esfuerzos de las autoridades por liberar la circulación. La situación afectó directamente el tránsito en la zona centro-norte del estado de Zacatecas.



