Comerciantes de Zacatecas Reportan Pérdidas por Bloqueos de Productores de Frijol

En Zacatecas, comerciantes han comenzado a resentir de manera significativa las afectaciones derivadas de las protestas encabezadas por productores de frijol, quienes mantienen bloqueos en distintos puntos de la ciudad como medida de presión ante diversas demandas.

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¿Dónde se han registrado los bloqueos?

Uno de los puntos más conflictivos se ubica en el bulevar metropolitano, donde los cierres viales han provocado complicaciones severas en la movilidad, reduciendo considerablemente la afluencia de clientes hacia negocios de la zona. Sin embargo, los comerciantes señalan que el problema no se limita únicamente a los puntos bloqueados.

El operativo implementado por la Dirección de Seguridad Vial ha generado inconformidad, ya que aseguran que los cierres y cercos se están aplicando desde zonas alejadas a las protestas, lo que amplía el impacto negativo en áreas que no están directamente relacionadas con las manifestaciones.

"Es una afectación millonaria, es una afectación de cientos de negocios y que nos rebota inclusive los negocios que ni siquiera estamos abiertos a la hora de los bloqueos. ¿Por qué? Por qué se paraliza la economía." Informó Jorge Sanders Muñoz, Presidente de Centros de Esparcimiento

Los bloqueos han provocado una caída importante en las ventas

Esta situación, afirman, ha provocado una caída importante en las ventas, además de dificultar el acceso a establecimientos comerciales, afectando tanto a trabajadores como a clientes. Algunos negocios incluso reportan jornadas con ingresos mínimos, lo que incrementa la preocupación entre los propietarios.

Jorge Muñoz / N+

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