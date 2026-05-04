Identifican 6 de los 7 Cuerpos Abandonados en Aguascalientes; Eran de Zacatecas

Ya fueron identificadas seis de las siete víctimas halladas en Tepezalá, Aguascalientes; pertenecían a Zacatecas. Además, una de ellas contaba con denuncia previa de desaparición.

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Fue durante la noche del 2 de mayo, cuando la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad informó sobre el avance en las investigaciones tras el hallazgo de siete cuerpos ocurrido el viernes en la localidad de Mesillas, municipio de Tepezalá.

De acuerdo con las autoridades, se ha logrado identificar a seis de las víctimas, todas ellas originarias del estado de Zacatecas. Asimismo, precisaron que solo una de ellas contaba con una denuncia previa de desaparición y se aclaró que las fichas de búsqueda difundidas desde el pasado 30 de abril, no fueron emitidas por ninguna institución oficial.

¿Quiénes son las personas identificadas?

Las personas identificadas son: Manuel De Jesús Jacobo Castro, visto por última vez el 29 de abril en Guadalupe; Miguel Adán Mena Saucedo y Alan Antony Sifuentes Redin, ambos vistos el 28 de abril en La Zacatecana; Coral Esmeralda Muñoz Vargas, vista el 29 de abril en Guadalupe; José Eduardo Jara Elías, visto el 17 de abril en Cieneguillas, y Frida Michelle Muro Espinoza, de quien no se tiene registro del lugar y fecha de su último avistamiento.

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