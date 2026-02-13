Zacatecas Habilitará Tres Macrocentros Para Vacunación Contra El Sarampión ¿Dónde se Ubican?

En el estado de Zacatecas se habilitarán tres macrocentros para jornada de vacunación contra el sarampión. Será este 15 de febrero cuando la Secretaría de Salud de Zacatecas lleve a cabo una jornada intensiva de vacunación en distintos municipios del estado.

El objetivo es reforzar la protección de la población, ya que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede generar complicaciones graves, principalmente en niñas y niños.

¿Dónde se ubican los macrocentros de vacunación en Zacatecas?

Los macrocentros estarán habilitados en tres puntos estratégicos: en el caso de Guadalupe, la sede será en el Centro Estatal de Vacunología, ubicado a un costado de la zona militar; en el municipio de Ojocaliente, la inmunización será en la Unidad Deportiva; y en Fresnillo, la vacuna se aplicará en el Teatro Echeverría de 10 de la mañana a 5 de la tarde.

La población deberá acudir con su Cartilla Nacional de Salud para verificar su esquema y aplicar la vacuna; recuerde que la aplicación es gratuita.

Autoridades de salud detallaron que el esquema regular contempla dos dosis: la primera a los 12 meses de edad y la segunda a los 18 meses. Para los menores de 1 a 9 años que no cuenten con el esquema completo, podrán iniciar o completar sus dos dosis durante esta jornada.

Recomendaciones generales

En el caso de personas de 10 a 49 años, si no recuerdan haber sido vacunadas o no cuentan con comprobante, se recomienda aplicarse la vacuna como medida preventiva. Asimismo, maestros y personal de salud deberán recibir una dosis de refuerzo para fortalecer la protección en espacios escolares y unidades médicas. Para los mayores de 49 años no es necesario aplicarse la vacuna, ya que estuvieron expuestos a la enfermedad o fueron inmunizados previamente a lo largo de su vida.

