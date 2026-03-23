Muere Menor Tras ser Aplastada por un Poste en Río Grande, Zacatecas

Durante la noche del viernes 20 de marzo, en el municipio de Río Grande, Zacatecas, falleció una menor tras ser aplastada por un poste.

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¿Qué se sabe del hecho?

Los servicios de emergencias llegaron hasta el punto tras ser alertados por vecinos de la zona, y a pesar de que realizaron las maniobras de rescate, nada pudieron hacer por la menor debido a las lesiones que presentaba; por ello, falleció mientras recibía atención médica en un hospital.

La investigación del caso quedó en manos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, quienes deberán esclarecer el hecho, pues hasta el momento no han comunicado lo que sucedió y cómo fue que la menor fue aplastado por el poste.

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