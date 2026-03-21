Mujer Muere Tras Ataque Armado en Establecimiento de Cieneguitas, Zacatecas

La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad informó que, tras el reporte de un hecho de violencia registrado sobre la carretera 181, a la altura de la colonia Cieneguitas, dentro de un establecimiento, se activó de inmediato un operativo por parte de las Fuerzas de Seguridad de los tres órdenes de gobierno.

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De acuerdo con el informe oficial, elementos de distintas corporaciones acudieron al sitio para atender la emergencia y, al arribar, confirmaron el fallecimiento de una mujer a causa de impactos de proyectil de arma de fuego. En el mismo lugar también fue localizada una persona lesionada, quien recibió atención por parte de los servicios de emergencia.

"Las Fuerzas de Seguridad mantienen un despliegue operativo en el área, a fin de brindar seguridad, realizar las diligencias correspondientes y coadyuvar en la búsqueda de los probables responsables", agregó la Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad.

¿Qué se sabe de los responsables del homicidio y de la víctima?

La zona fue asegurada por las autoridades e implementaron un operativo para dar con los responsables del homicidio. Cabe mencionar, que al momento se desconoce la identidad de la víctima, al igual que el de los homicidas.

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