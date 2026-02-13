Convocan a Marcha Pacífica en Zacatecas en Memoria de 2 Mineros Localizados Sin Vida en Sinaloa

El sector minero de Zacatecas convocó a una marcha pacífica este 14 de febrero, en memoria de José Ángel, Ignacio Aurelio y compañeros desaparecidos y localizados sin vida en La Concordia, Sinaloa.

La movilización iniciará a las 11:00 de la mañana desde la unidad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Zacatecas, hacia la Plaza de Armas. Se invita a todos los asistentes a acudir con casco, chaleco de seguridad y camisa blanca como símbolo de paz y unidad.

¿Qué pasó con los mineros de Zacatecas?

Son 10 mineros los que desaparecieron en Concordia, Sinaloa, sin embargo, el 12 de febrero, la empresa canadiense Vizsla Silver, confirmó que 5 de ellos continúan en calidad de no localizados, después de que la FGR identificó 5 de los cuerpos encontrados en una presunta fosa clandestina, en la comunidad El Verde.

Fue el 10 de febrero cuando se confirmó que dos de estos mineros localizados sin vida, corresponden a José Angel e Ignacio Aurelio, cuyos cuerpos fueron trasladados hasta Zacatecas.

Cabe mencionar que el resto de los mineros pertenecen a diferentes estados como Guerrero, Chihuahua y Sinaloa. Los familiares de los desaparecidos los buscan desde el 23 de enero.

Luis Ángel Álvarez Valenzuela / N+ Zacatecas

