Ya Está Fuera de Peligro la Bebé Recién Nacida que Metieron a un Congelador en Aguascalientes

La bebé María, víctima de violencia extrema en Aguascalientes por su progenitor, ya se encuentra fuera de peligro, de acuerdo con el reciente parte médico emitido por personal de la Secretaría de Salud. Actualmente, permanece bajo resguardo del DIF Estatal, mientras continúan las investigaciones.

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La pequeña ya salió de terapia intensiva tras permanecer intubada y con ventilador artificial. Actualmente, se encuentra comiendo bien, con parámetros normales y ya no presenta aparente daño neurológico. No obstante, continúa bajo cuidados neonatales con atención especializada y presenta una gran evolución.

¿Qué le pasó a la pequeña María?

Cabe recordar que este caso generó indignación, luego de que se diera a conocer que su propio padre, presuntamente, metió a María al congelador cuando apenas tenía 11 días de nacida. Además, la mordía de la cara, abdomen y brazos.

La gravedad de los hechos consternó a la población, generando incluso cadenas de oración y múltiples muestras de apoyo hacia la bebé. Actualmente, permanece bajo resguardo del DIF Estatal, mientras continúan las investigaciones.

Azul Tinta / N+

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