Detienen en Jalisco a “El Apa”, Líder Criminal y Generador de Violencia en Aguascalientes

En Jalisco, detienen a Alberto N, alias "El apa" "El 10" o "El Viejito", líder criminal y principal generador de violencia en Aguascalientes; era el segundo al mando de Armando N alias "El Charro".

¿Dónde fue capturado Alberto N?

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes confirmó que su detención se llevó a cabo en San Juan de los Lagos la noche de este miércoles 5 de noviembre, en un operativo interinstitucional en coordinación con autoridades del estado de Jalisco.

Es originario de Guadalajara pero operaba una célula delincuencial en el estado y coordinaba parte de la región; fue el actor intelectual de los delitos de alto impacto en los últimos años.

Pero en algún momento no teníamos ni identidad, ni nombre, ni características, fuimos trabajando en esto, hasta lograr su identidad que esto ya nos conllevó a obtener la orden de aprehensión y luego la colaboración con otras instancias, como la Secretaría de Seguridad y Protección Federal, tuvimos apoyo de ellos, trabajamos de la mano con el propio Secretario Omar García Harfuch. Manuel Alonso García, Fiscal del Estado de Aguascalientes

¿Qué se sabe de Alberto N?

Alberto N vivía en el municipio de Jesús María y coordinaba la zona metropolitana, que incluye la capital y el municipio de San Francisco de los Romo.

Está relacionado a las extorsiones en el centro comercial agropecuario, a al menos 15 homicidios, incluyendo el de un bar en el fraccionamiento Morelos, al cobro de piso y extorsión a empresarios por la venta forzosa de droga y vapeadores, era el jefe de plaza de la zona de tolerancia y coordinó también los hechos violentos y del 26 de julio, día en que fue desmantelado un campamento en Rincón de Romos.

Además, fue el autor intelectual de la tentativa de homicidio a un productor de aguacates el pasado 3 de julio.

Principalmente con el tema de narcomenudeo, unos temas de extorsión, ya lo habíamos comentado el tema que se venía suscitando en el agropecuario, también algunos casos que llegaron a denunciar algunos comerciantes o dueños de bares con el tema de vapeadores con este tema de obligarlos a comprarles vapeadores que también es una figura de extorsión, era el líder. Manuel Alonso García, Fiscal del Estado de Aguascalientes

Alberto N, operaba de manera discreta, se disfrazaba y cambiaba de color de cabello, por lo que en dos ocasiones, huyó de elementos de la Fiscalía del Estado. Actualmente se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Estatal para Varones Aguascalientes pero será trasladado a un penal federal.

Según el Fiscal Manuel Alonso García, con esta detención, se logró desarticular una célula de un grupo delictivo que opera en la región, pues también, en los últimos meses se estuvo llevando a cabo el "operativo otoño", en el cual, se logró la aprehensión de 11 personas más

