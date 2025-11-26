Conoce a Genaro Palos, Coach de México que Trabajó con Fátima Bosch, Miss Universo 2025

Fátima Bosch triunfó como Miss Universo 2025, la mexicana hizo que los reflectores del mundo voltearan a nuestro país, pero el camino no lo ha andado sola: Genaro Palos ha sido una pieza clave para que la tabasqueña se quedara con la corona. Aquí te presentamos quién es este joven de tan solo 26 años de edad y por qué es tan importante en la carrera de la reina de belleza.

¿Quién es Genaro Palos?

Genaro Palos es un maestro de pasarela con una trayectoria destacada, pues ha sido coach de figuras importantes. Tal como la Miss Universo 2025, Fátima Bosch.

El joven aguascalentense narró para N+, que a los 16 años compró unos tacones y ,un año después, tuvo la oportunidad de presentarse a un casting donde encantó a la gente.

Creo que fue un boom porque a la gente le encantó que usara zapatillas, a mucha gente le encantó, a otras personas no tanto, pero era algo que me llenaba Genaro Palos

Su trayectoria y dedicación va en aumento con el paso de los años

Sin embargo, el camino de Genaro avanzó más allá de las pasarelas, pues tuvo la oportunidad de ayudar en la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes, con la reina municipal. Incluso, trajo a su región a la Miss Universo Bolivia.

Todas las niñas son importantes para mí Genaro Palos

Esto marcó un antes y después en la carrera de Genaro Palos, quien se abrió camino a Miss Universo, trabajando de la mano con Fátima Bosch.

El primer día que conocí a Fátima, que pude entablar una conversación, que pudimos tomar una clase, le mandé un mensaje a una persona y le dije Fátima va a ganar Miss Universo Genaro Palos

Un joven talentoso que apunta a lo más alto

El coach de pasarela compartió para N+ que ya está en planes para participar en Miss Universo 2026, quiere ser el coreógrafo oficial de este gran evento que reúne a talentos de todo el mundo.

Estoy ya en planes y un poquito de pláticas para poder llegar a Miss Universo, poder preparar, no preparar si no poder ser el coreógrafo oficial de Miss Universo, el próximo año va a ser en Puerto Rico Genaro Palos

Por último, Genaro invitó a la gente de Aguascalientes y del resto del país a trabajar por sus sueños, pues él es prueba vida de “sí se pueden cumplir esas metas”.

