Joven de 27 Años Muere de Manera Repentina en un Gimnasio de Aguascalientes

Un hombre identificado como Vladimir, de 27 años, falleció durante la noche del miércoles 29 de octubre dentro de un gimnasio ubicado sobre la avenida Aguascalientes Sur, en la colonia Versalles, segunda sección.

¿De qué murió el hombre en el gimnasio de Aguascalientes Sur?

Al parecer, Vladimir se desvaneció de manera repentina cuando apenas iba a comenzar su rutina de ejercicio. Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que ya no presentaba signos vitales, mientras que testigos señalaron que había llegado en buenas condiciones.

Elementos de Seguridad Pública acordonaron el área y personal pericial realizó el levantamiento del cuerpo. Por otra parte, la Fiscalía confirmó que la causa de muerte fue un infarto agudo al miocardio.

¿Qué es un infarto agudo al miocardio?

Un infarto agudo al miocardio ocurre cuando el flujo de sangre hacia una parte del corazón se bloquea de forma repentina, generalmente por la acumulación de grasa, colesterol o coágulos en las arterias coronarias.

Esta obstrucción impide que el oxígeno llegue al músculo cardíaco, lo que provoca que las células comiencen a dañarse o mueran. Los síntomas más comunes son dolor intenso en el pecho, dificultad para respirar, sudoración y mareo.

