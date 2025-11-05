Inicio Aguascalientes Menor es Atropellada por Motociclista que Escapaba de un Operativo Vial en Aguascalientes

Menor es Atropellada por Motociclista que Escapaba de un Operativo Vial en Aguascalientes

El motociclista supuestamente trataba de escapar de un operativo vial, además circulaba en sentido contrario. Aún no es detenido

Menor es atropellada en Aguascalientes durante rodada del terror

La pequeña intentaba cruzar cuando el motociclista la atropelló. Foto: virales_mex

Una menor de 13 años, identificada como Valentina, continúa hospitalizada después de haber sido atropellada por un motociclista que presuntamente escapaba de un operativo vial en Aguascalientes durante la llamada ‘Rodada del Terror’.

¿Cómo fue que atropellaron a Valentina en Aguascalientes?

El hecho ocurrió durante la noche del 1 de noviembre, frente a la Unidad Médica Familiar No. 11 del IMSS, en el fraccionamiento Morelos.

De acuerdo con los primeros reportes, la menor cruzaba la vía cuando fue alcanzada por una motocicleta que avanzaba en sentido contrario. Tras el impacto, fue atendida por paramédicos municipales y trasladada de urgencia a un hospital. 

El conductor se dio a la fuga y la Fiscalía General del Estado mantiene abierta una investigación para localizarlo.

‘Rodada del Terror’ en Aguascalientes

Cabe recordar que el responsable supuestamente trataba de escapar del operativo donde 134 personas fueron detenidas y 147 motocicletas fueron aseguradas. 

Durante el operativo, la Policía Municipal detectó a varios participantes circulando en sentido contrario, realizando acrobacias y consumiendo alcohol, además de no portar casco ni documentos en regla. Todos fueron remitidos al Juez Cívico y las motocicletas enviadas a la pensión municipal.

Andrea Esparza / N+

