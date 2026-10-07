Seguridad

Rescatan a Dos Cachorros en el Valle de Guadalupe en Ensenada, BC

Agentes de la Policía Campestre localizaron a dos caninos en la delegación El Porvenir

Oficiales de la Policía Campestre resguardando a los dos cachorros rescatados en El PorvenirOficiales de la Policía Campestre resguardando a los dos cachorros rescatados en El Porvenir | Foto: DSPM

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Rescatan a Dos Cachorros en el Valle de Guadalupe en Ensenada, BC | N+