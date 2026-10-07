Rescatan a Dos Cachorros en el Valle de Guadalupe en Ensenada, BC

Elementos de la Policía Campestre, pertenecientes a la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), pusieron a salvo a dos cachorros que fueron hallados en estado de vulnerabilidad a un costado de un camino de terracería en el Valle de Guadalupe.

La intervención se registró este miércoles 7 de octubre alrededor de las 09:40 horas, cuando los agentes realizaban recorridos preventivos sobre la vialidad de terracería que conduce hacia Entrevalle, en la delegación El Porvenir. Al percatarse de la presencia de las crías a la orilla del camino, los oficiales detuvieron su marcha para ponerlos fuera de peligro.

Aspecto del camino de terracería en la zona de Entrevalle donde fueron hallados los cachorros | Foto: DSPM

Tras ser asegurados, los agentes se coordinaron de inmediato con el Santuario La Manada Feliz, entregando a las mascotas a la fundadora de la organización para su valoración médica, resguardo y cuidados correspondientes.

El director de la DSPM, Alejandro Monreal Noriega, señaló que esta atención responde a la encomienda de la presidenta municipal Claudia Agatón Muñiz de mantener una policía cercana a la comunidad y sensible a situaciones de riesgo, incluyendo el bienestar animal.

JMR