Abandonan el Cuerpo de un Hombre Sin Vida en León; Estaba Maniatado

Una intensa movilización por pate de elementos de Seguridad de diferentes corporaciones se originó, después de que vecinos de Los Juanes, en León, encontraran el cuerpo de un hombre sin vida y con huellas de violencia.

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Los hechos se registraron durante las primeras horas de la mañana, cuando habitantes de la zona, al caminar sobre un camino de terracería, vieron a lo lejos lo que parecía ser un bulto de ropa a un costado del camino.

Al estar de cerca, para su sorpresa, vieron que no se trataba de ropa, sino más bien del cuerpo de un hombre sin vida, por lo que no dudaron en llamar a los números de emergencia para reportar los hechos.

A los pocos, minutos, los primeros en llegar fueron policías municipales, quienes pidieron el apoyo de los paramédicos, al mismo tiempo que llegaba el personal de la Guardia Nacional para resguardar la zona.

Al acudir los rescatistas, de inmediato se brindó atención médica al hombre, pero solo pudieron comprobar que ya no presentaba signos vitales, por lo que se informó al personal de la Fiscalía de Guanajuato.

El cuerpo del hombre presentaba huellas de violencia

Asimismo, también se dio cita en el lugar, el personal del SEMEFO, quien comenzó con las indagatorias correspondientes, mientras que se realizaba un operativo en la zona con la finalidad de obtener más detalles sobre el hecho.

Después de un par de minutos, se confirmó que el cuerpo del hombre, al momento de su hallazgo estaba maniatado y presentaba huellas de violencia, por lo que serán las autoridades correspondientes en dar seguimiento al caso.

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