Abandonan a Pareja Sin Vida en un Predio a un Costado de la Carretera de Salamanca, Guanajuato

Durante las primeras horas del día, vecinos de la comunidad de Santa Rita, en Salamanca, encontraron los cuerpos de una pareja sin vida en un predio cuando se dirigían a trabajar. No logran reconocer a las víctimas.

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Los hechos ocurrieron cuando habitantes de la zona salían rumbo a sus trabajos, cuando al pasar por un predio a un costado de la carretera, vieron a los lejos, lo que parecía dos bultos de ropa sobre el suelo.

Al acercarse, notaron que se trataban de dos cuerpos, un hombre y una mujer, quienes presentaban huellas de violencia y lo que provocó que los vecinos de Santa Rita, llamaran de inmediato a los números de emergencia.

En cuestión de minutos, los primeros en llegar fueron los policías municipales en compañía de elementos de la Guardia Nacional, quienes al confirmar los hechos, no dudaron en pedir el apoyo de los paramédicos.

Mientras tanto, los uniformados, implementaron un operativo en la zona, con la finalidad de dar con los responsables de los hechos, pero al no tener respuesta positiva, resguardaron la zona en espera de los rescatistas.

Paramédicos confirman muerte de la pareja abandonada

Al llegar el personal de salud, de inmediato brindaron atención médica al hombre y a la mujer, pero desafortunadamente, ambos ya no contaban con signos vitales, por lo que se notificó a la Fiscalía del Estado de Guanajuato.

Asimismo, se informó a la Semefo, quienes al llegar, las autoridades competentes comenzaron con las indagatorias correspondientes con la finalidad de identificar a las víctimas, quienes presentaban huellas de violencia.

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