Abandonan Dos Cuerpos Sin Vida al Lado de una Primaria en Ibarrilla, en León, Guanajuato

Durante las primeras horas del día, vecinos y estudiantes que iban a trabajar y a la escuela, reportaron el hallazgo de dos cuerpos sin vida que se encontraban a un costado de la escuela primaria Juan José Martínez “El Pípila”, en la colonia Fracciones de Ibarrilla, en León.

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Y es que de acuerdo al reporte de las autoridades, se reportó que minutos después de las 7 de la mañana, había dos cuerpos tirados sobre el suelo a tan solo unos metros de la institución educativa.

Ante ello, de inmediato acudieron al lugar policías municipales, quienes al confirmar el reporte, pidieron el apoyo de paramédicos, mientras que elementos de varias corporaciones de Seguridad también llegaban al lugar.

Mientras la zona era resguardada por los elementos de la Guardia Nacional, los rescatistas al llegar de inmediato brindaron atención médica a los dos hombres, pero desafortunadamente, ya no contaban con signos vitales.

Por su parte, los elementos de Seguridad implementaron un operativo en la zona, mientras se acordonaba la zona y se daba aviso al personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, así como de la Semefo.

Víctimas no logran ser identificadas por las autoridades

Es importante destacar que ante la movilización de varios elementos, autoridades educativas de la primaria Juan José Martínez “El Pípila”, suspendieron las clases del turno matutino, con la finalidad de no afectar las indagatorias.

Al llegar el personal de la Fiscalía, así como el Semefo, se comenzó con la investigación correspondiente, destacando en un principio que ambos cuerpos presentaban impactos por arma de fuego, pero desconociendo en que momento fueron abandonados los cuerpos a un costado de la primaria.

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