Abren Carretera Silao - León a la Altura de Sopeña; Reparan Socavón

Después de más de 48 horas en las cuales se mantuvo cerrada la carretera 45 en el tramo Silao - León a la altura de la comunidad de Sopeña, ya fue abierta para el tráfico vehicular.

Autoridades encabezan la reapertura de la carretera Silao - León

Las autoridades municipales y federales, tras una reunión de seguimiento con la alcaldesa Melanie Murillo, informaron la reapertura parcial de la circulación la noche de este jueves en la zona afectada.

La apertura se realizó en punto de las 20:24 horas de este jueves en donde terminaron labores y comenzaron a pasar las unidades motorizadas, pues esta afectación llevaba dos días y trabajos forzados para su liberación.

El socavón apareció el pasado martes a la altura de la comunidad de Sopeña

Fue alrededor de la 1:00 de la tarde que se reportó un socavón en la carretera a la altura de la comunidad de Sopeña. Por lo que distintos trabajadores municipales de Silao, llegaron al lugar para reparar la falla, dejando habilitado un carril de la carretera. Sin embargo, minutos después tuvieron que cerrar la vialidad en su totalidad, hasta el pasado jueves aproximadamente a las 8:20 de la noche.

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Redacción N+

JIPV