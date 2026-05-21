Descubren Túnel con Dos Tomas Clandestinas en Silao, Guanajuato; Mide Kilómetros de Longitud

Elementos de varias corporaciones de Seguridad de Guanajuato, en conjunto con Seguridad Física de Pemex, lograron la ubicación de un túnel con mangueras conectadas a dos tomas clandestinas en el municipio de Silao, Guanajuato.

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De acuerdo a información brindar por Seguridad de Pemex, los hechos ocurrieron cuando elementos de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano lograron ubicar una entrada de un túnel en las orillas de la carretera Irapuato-León a la altura del aeropuerto de Guanajuato.

Esto de inmediato llamó la atención de los uniformados, quienes de inmediato implementaron un operativo, notando que del túnel salían dos mangueras, parecidas a las que se usan en ductos de Pemex.

Ante ello, se solicitó la presencia del equipo de Seguridad Fiscalía y de Logística de Pemex, mientras que los uniformados implementaban un operativo en la zona, con la finalidad de resguardar el área del hallazgo.

De igual manera, realizaron los rondines en los alrededores de esta carretera con la finalidad de encontrar algún indicio o personas que pudieran estar relacionadas con este túnel de gran dimensión.

Túnel mide varios kilómetros y llega a dos tomas clandestinas en Silao

Al llegar el personal de Pemex, se comenzó las indagatorias, destacando que al ingresar al túnel, siguieron por varios kilómetros el rastro de las mangueras, las cuales llegaban a un inmueble en el Fraccionamiento San Antonio del municipio de Silao.

Ante ello, de inmediato resguardaron la zona, así como el inmueble, hasta donde llegaban las mangueras, siendo estos asegurados para ser presentado ante las autoridades correspondientes y comenzar con la investigación pertinente.



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